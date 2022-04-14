Тегеран, , 09:24 — REGNUM 13 апреля представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что общая цивилизационная история между Ираном и Афганистаном была надежной крепостью против любых заговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

«Общая цивилизационная и культурная история Ирана и Афганистана, общая жертва двух народов против агрессии и оккупации в таких событиях, как восьмилетняя ирано-иракская война, а также годы мирного сосуществования иранцев и афганских иммигрантов создали прочную крепость против заговора в отношении двух государств», — написал иранский чиновник в твиттере.

Напомним: 11 апреля в афганской столице Кабуле и третьем по величине городе Герате были атакованы иранские дипломатические представительства.

Менее 15 граждан Афганистана собрались у посольства Ирана в Кабуле, в то время как значительное число протестующих собралось у иранского консульства в Герате, скандируя лозунги и бросая камни в здание.