Донецк, , 06:53 — REGNUM Обстрел Куйбышевского района города Донецк совершили вооруженные формирования Украины, 14 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Огонь велся со стороны города Авдеевка (ДНР). В результате обстрела в направлении населенного пункта было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, используя реактивную установку залпового огня «Град».