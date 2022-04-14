Донецк, 14 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Обстрел Куйбышевского района города Донецк совершили вооруженные формирования Украины, 14 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Огонь велся со стороны города Авдеевка (ДНР). В результате обстрела в направлении населенного пункта было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, используя реактивную установку залпового огня «Град».