Тегеран, 14 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. 13 апреля бывший посол Пакистана в Исламской Республике заявил, что тесные контакты между народами Ирана и Пакистана гарантируют вечные узы дружбы между двумя странами, которые следует развивать независимо от внешнего давления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Риффат Масуд во время эксклюзивного интервью IRNA вскоре после формирования нового правительства в Пакистане заявила, что общая граница двух стран обладает отличными возможностями для расширения торгового сотрудничества.

Тем временем новый премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в своей первой речи в парламенте пообещал и далее укреплять торговые связи с Исламской Республикой Иран.

Пакистанский дипломат и первая женщина-посол Риффат Масуд описала свое пребывание в Иране как лучшую часть своей жизни, отметив, что персидский язык на самом деле является её родным языком, поскольку её предки пришли из Ирана много лет назад.

Она также считает давнее сотрудничество главным достоянием ирано-пакистанских отношений и гарантией вечной дружбы между двумя соседними странами.

Риффат Масуд подчеркнула, что смена правительств как в Иране, так и в Пакистане не оказывает никакого влияния на двусторонние связи, при этом между народами двух стран существуют прочные узы дружбы.