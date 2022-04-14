Тегеран, , 07:42 — REGNUM 13 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 711 человек, причем 33 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще 33 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 711 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2356 новых случаев заражения COVID-19, при этом 311 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 930 509 пациентов из общего числа 7 199 861 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 1376 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 128 824 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 247 858 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.