Владивосток, 14 апреля 2022, 06:50 — REGNUM Подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили в Японском море успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из подводного положения. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ТОФ.
Отмечается, что в ходе боевого упражнения подводные корабли преодолели созданный силами «противника» условный противолодочный рубеж, вышли в заданный район и ракетным ударом успешно поразили мишень — специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.
Проведение учений обеспечивали более 15 кораблей и вспомогательных судов ТОФ, «а также самолёты морской авиации».
Как сообщало ИА REGNUM, противолодочные самолёты Тихоокеанского флота провели учебные бомбометания по условному противнику в Японском море.
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