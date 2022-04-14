Владивосток, 14 апреля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили в Японском море успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из подводного положения. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ТОФ.

Пуск ракеты комплекса «Калибр-ПЛ» с подводной лодки

пресс-служба ТОФ «Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели».

Отмечается, что в ходе боевого упражнения подводные корабли преодолели созданный силами «противника» условный противолодочный рубеж, вышли в заданный район и ракетным ударом успешно поразили мишень — специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

Проведение учений обеспечивали более 15 кораблей и вспомогательных судов ТОФ, «а также самолёты морской авиации».

Как сообщало ИА REGNUM, противолодочные самолёты Тихоокеанского флота провели учебные бомбометания по условному противнику в Японском море.