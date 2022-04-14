Тегеран, , 10:50 — REGNUM Две иранки заняли четвертое и пятое места на чемпионате мира по стрельбе из винтовки и пистолета ISSF 2022 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 апреля.

Спортивная стрельба

В финале среди женщин с пневматической винтовкой на 10 метров Хания Ростамян и Голнуш Себкатоллахи заняли четвертое и пятое места соответственно, поскольку в финале из винтовки/пистолета обычно соревнуются восемь участниц.

В связи с этим смешанная сборная Ирана по стрельбе из пневматической винтовки с участием Махьяр Седакат и Фатеме Карамзаде сразится в финале с командой из Венгрии.

Сборная Ирана заняла шестое место на отборочном этапе.

Чемпионат мира по стрельбе из винтовки/пистолета Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) 2022 года стартовал в Рио-де-Жанейро 9 апреля и завершится 19 апреля.