Тирана, , 07:40 — REGNUM В посольстве США в Албании 13 апреля прокомментировали публикацию отчета Государственного департамента США по правам человека.

Юри Ким, посол США в Албании Al.usembassy.gov

На странице посольства в социальных сетях появилась публикация, в которой подчеркивается, что США поддерживают реформу системы правосудия в Албании. Указывается, что она якобы положит конец безнаказанности, повысит подотчетность чиновников и позволит эффективно бороться с преступностью.

«США намерены сделать ядром своей внешней политики демократию и права человека», — утверждается в заявлении посольства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр Албании назвал отчет Госдепа устаревшим и обвинил его составителей в «копипасте» самих себя.

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