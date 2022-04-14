Тирана, 14 апреля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В посольстве США в Албании 13 апреля прокомментировали публикацию отчета Государственного департамента США по правам человека.

Al.usembassy.gov Юри Ким, посол США в Албании

На странице посольства в социальных сетях появилась публикация, в которой подчеркивается, что США поддерживают реформу системы правосудия в Албании. Указывается, что она якобы положит конец безнаказанности, повысит подотчетность чиновников и позволит эффективно бороться с преступностью.

«США намерены сделать ядром своей внешней политики демократию и права человека», — утверждается в заявлении посольства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что премьер-министр Албании назвал отчет Госдепа устаревшим и обвинил его составителей в «копипасте» самих себя.