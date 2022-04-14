Приштина, Сербия, 14 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 13 апреля опубликовало интервью со студентами приштинского университета «Хасан Приштина», посвященное единовременной выплате в размере 100 евро на фоне финансового кризиса в стране.

Цитата из к/ф «Чёрный 47-й». реж. Лэнс Дэйли. 2017. Ирландия, Люксембург Голодные ирландцы

Напомним, в правительстве Косово произвели единовременную выплату в размере 100 евро пенсионерам, работникам частного и государственного сектора, а также студентам.

Одна из опрошенных, Ардита Весели, студентка филологического университета, заявила, что студенты действительно нуждаются в помощи, поскольку финансово они очень зависят от родителей, и «исключительная» единовременная выплата была ей очень полезна и пошла на покупку книг.

Однако другие студенты называют выплату правительства недостаточной, указывая, что на нее можно купить только одни брюки и рубашку. Некоторые студенты призвали делать подобные выплаты ежемесячно, другие попросили освободить студентов от ежемесячных выплат.