Братислава, , 06:42 — REGNUM Обвинение в уклонении от уплаты налогов выдвинуто прокуратурой Словакии в адрес бывшего президента страны и долларового миллионера Андрея Киски, 13 апреля сообщила словацкой газета «Правда».

Андрей Киска Katarzyna Czerwińska

Экс-глава государства может быть лишен свободы на срок не менее семи лет. Правоохранительные органы подозревают Киску, что в том, что одна из связанных с ним компаний внесла в бюджет Словакии суммы в размере €146 тыс., а, а бывший президент позже получил возврат НДС с этих средств.

Расследование дела экс-лидера страны длилось почти пять лет. Сам Киска отрицает выдвинутые обвинения и утверждает, что подвергся преследованию со стороны своих политических противников.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре власти Словакии выдвинули обвинения против бывшего словацкого министра финансов и председателя Национального банка страны Петера Кажимира, которого заподозрили в причастности к подкупу экс-президента финансового управления республики Франтишека Имрече.

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