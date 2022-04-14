Благовещенский район, , 06:51 — REGNUM Главу Благовещенского района Амурской области Евгения Седых обвиняют в превышении полномочий, которое нанесло муниципалитету ущерб более 49 млн рублей. Дело чиновника передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

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По версии следствия, Евгений Седых продал своему знакомому принадлежащий муниципалитету земельный участок. Стоимость собственности была существенно занижена. В результате этой сделки бюджет муниципалитета потерял более 49 млн рублей.

Уголовное дело главы района направили в Благовещенский городской суд 14 апреля. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгения Седых задержали в начале марта. Муниципалитет он возглавлял с 2018 года.