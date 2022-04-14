Тирана, 14 апреля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Балуку 13 апреля заявила, что в правительстве завершают подготовку исследования возможности повышения тарифов оплаты за электроэнергию для домашних хозяйств.

Без электричества

Отвечая на вопросы журналистов, Балуку заявила, что те семьи, которые потребляют свыше 700 киловатт-час будут платить более высокую цену за электричество. Тем не менее официальное решение пока не принято.

В настоящее время албанцы платят 0,77 евро за кВт⋅ч, при этом на рынке 1 кВт⋅ч стоит 0,27 евро. Ранее в стране повысили цены на нефть и бензин.