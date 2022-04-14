Кемерово, , 06:36 — REGNUM Сухие строительные смеси кемеровских производителей используют на стройках по всей стране. Об этом сообщил директор компании «Профикс» Никита Орлов.

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«С самого начала своей работы, в 2004 году, мы взяли курс на отечественное сырьё. Доля зарубежного невысока, всего пара процентов, — уточнил он.- Сейчас мы работаем над тем, чтобы заменить европейские компоненты китайскими».

По его словам, непростая ситуация в экономике открывает новые возможности: стали обращаться компании, ранее предпочитавшие зарубежных производителей.