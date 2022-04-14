Магадан, 14 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил подготовить пакет мер социальной поддержки населения и противодействия экономическим последствиям санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ntagil.org Сергей Носов

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«Важно выполнять поручение президента Владимира Путина по развитию региона в новых условиях. Именно благодаря его решениям Дальний Восток стал приоритетом развития России на весь XXI век. Дальний Восток не просто способен противостоять экономическим вызовам, он становится ключевым регионом, который определяет вектор развития России в целом. Поэтому мы с вами должны подготовить свой пакет мер социальной поддержки населения и противодействия экономическим последствиям санкций. Для нас важно стабильное функционирование экономики Магаданской области в условиях западных санкций. Важно также внимательно и бережно относиться к каждому жителю региона», — сказал на заседании ситуационного штаба Носов.

Отмечается, что в муниципалитетах ситуация на рынке труда стабильная, аптеки обеспечены необходимым перечнем лекарственных препаратов, дефицита не наблюдается. Резкого повышения цен нет, в некоторых округах отмечено снижение стоимости овощей и фруктов, что связано с падением закупочных цен у поставщиков из Приморья.

Губернатор также поручил минсельхозу Колымы продолжить оперативный мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья в условиях внешних санкций приняли 36 дополнительных мер поддержки бизнеса — компенсация коммунальных платежей кинотеатрам, субсидии на поддержку аграриев, туристической отрасли и другие.