Тирана, 14 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 13 апреля прокомментировал отчет Госдепа США по соблюдению прав человека в Албании за 2021 год.

Госдеп США

На своей странице в социальной сети политик назвал отчет «устаревшим» и обвинил США в ежегодном «копипасте» собственных отчетов. По словам Рамы, в отчете не упомянуты даже те достижения Албании в этой сфере, которые отмечал ранее сам Госдеп.

Согласно отчету Госдепа, вся государственная система Албании подвержена коррупции, при этом почти не ведется расследование коррупции на высшем уровне, а правительство, бизнес и преступные группировки пытаются оказывать давление на СМИ.

После публикации отчета в посольстве США в Албании призвали страну отказаться от введения налоговой амнистии, поскольку она создает благоприятные условия для отмывания нелегальных доходов.