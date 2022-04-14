Абакан, , 06:31 — REGNUM Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Фигурантом дела стал главный редактор одного из региональных интернет-изданий.

По версии следствия, 4 апреля 2022 года главный редактор разместил на сайте своего интернет-издания, в администрируемых им мессенджере и соцсетях статью. В ней содержалась ложная информация, касающаяся обстоятельств участия сотрудников республиканского управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в спецоперации на Украине. В частности, главред под видом достоверных распространил недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых, о ненадлежащем уровне материального обеспечения участников спецоперации и так далее.

Подозреваемый задержан. Его ждёт допрос. По месту жительства мужчины прошли обыски. Допрашиваются свидетели.

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