Москва, , 06:29 — REGNUM Русский народ должен как можно быстрее проснуться и осознать, насколько серьезным является враг, с которым мы ведем борьбу на Украине, а для этого нужна ротация элит, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Дальше возникает вопрос, что будет на Донбассе, в этом котле так называемом. Это, во-первых, еще не котел, а во-вторых, в нем сто тысяч людей в форме с оружием, его накачивает! Родина, проснись! Если ты не проснешься, и останешься полусне, так можно все, что угодно сделать, особенно, если какие-то лица вдруг начинают посреди этого позировать в желто-голубых одеждах. Это что такое?! Это что?! Мы не понимаем, какова цена вопроса?», — заявил Кургинян.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что российская специальная военная операция будет доведена до конца, значит мы должны будем проводить денацификацию. И вопрос встает, кто будет ее осуществлять, и ясно этого не будут делать действующие украинские нацисты.

«Значит, перед нами стоит задача этого просыпания. Мы должны увидеть этого врага и вздрогнуть, понять, что такое песня «Священная война» Александрова. Это не мелочь. Это очень серьезный опасный крупный процесс. Но для того, чтобы народ по-настоящему проснулся (а это нужно), должна пройти настоящая ротация элит», — продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что не призывает здесь к новой редакции 1937 года или к чему-либо подобному, но ротация должна происходить таким способом, чтобы огромное количество убежденных людей начала говорить с обществом, которое в существенной степени вкусило от потребительского образа жизни и удовольствий, а также всего остального. И общество готово меняться, но оно хочет услышать нечто от власти.

Напомним, что многие заметили, что давая интервью британскому информационному изданию Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо того, что высказывал неоднозначные с точки зрения части общества, суждения по поводу хода операции, мирных переговоров с Украиной и российских потерях, был одет в желтый галстук и синюю рубашку, что вызывало очень бурные обсуждения в обществе.