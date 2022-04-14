Манила, , 06:24 — REGNUM На Филиппинах жертвами тропического шторма «Меги» стали уже 76 человек, более 920 700 человек оказались затронуты его ударом. Это следует из опубликованного 14 апреля отчёта Национального совета республики по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Сильнее других пострадал регион Восточные Висайи, в нём погибли 72 человека. Три жителя погибли в Давао и один — в Западном Висайи. Отмечается, что в настоящее время ещё уточняется информация о большинстве погибших и 28 пропавших без вести.

По уточнённым данным, циклон затронул девять регионов, в которых оказались полностью разрушены 354 дома, повреждены 189 дорог и семь мостов, прекращена работа 41 порта и 138 предприятий. Более 204 тысяч жителей были размещены в 660 эвакуационных центров.

Напомним, тропический шторм «Меги» обрушился на филиппинские острова Билиран, Самар и Лейте 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели на Филиппинах продолжают поиски пострадавших после обрушившегося на страну тропического шторма «Меги».

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