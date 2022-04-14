Кемерово, 14 апреля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Спецоперация на Украине проводится для защиты безопасности граждан России. Такое мнение высказал директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Кемерово Артём Лысак.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Я полностью доверяю нашему президенту и поддерживаю его решение о проведении военной спецоперации. Она была необходима для защиты нашей безопасности, чтобы наши дети могли безопасно расти, а также, чтобы и мирные жители Украины тоже себя чувствовали в безопасности», — сказал Лысак.

Он подчеркнул, «то, что происходит сейчас на Украине – это фашизм».