Москва, , 06:17 — REGNUM Страны — члены ЕАЭС стараются уйти от расчетов в долларах США, заявил глава первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

Флаги стран-участниц ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», — цитирует его РИА Новости.

Евдокимов добавил, что меры по уходу от расчетов в долларах предпринимались еще до введения антироссийских санкций. К моменту введения санкций против России доля национальных валют при расчетах внутри ЕАЭС уже превышала 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Евразийская экономическая комиссия решила временно обнулить пошлины на импорт отдельных видов товаров внутри ЕАЭС. Соответствующую меру приняли, чтобы сократить сроки нахождения товаров на территории союза в статусе иностранных.