Приштина, Сербия, 14 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Косово Доника Гервала 13 апреля провела официальную встречу с главой греческой делегации в Приштине заместителем главы МИД Греции Костасом Фрагогианнисом.

Mfa-ks.net Доника Гервала-Шварц, глава МИД Косово в правительстве Альбина Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили дальнейшее углубление отношений, вступление Косово в НАТО и специальную операцию РФ на Украине.

Гервала подчеркнула, что Косово солидарно с украинским народом и осуждает действия России в этой стране. Стороны подписали документ о формализации сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Напомним, Греция не признает независимость Косово от Сербии, как и Россия, Китай, Испания, Румыния, Кипр и Словакия.