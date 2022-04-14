Москва, , 06:20 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе доклада Владимиру Путину 13 апреля о развитии Арктики, предложил расширить программу субсидирования развития социальной инфраструктуры на Арктическую зону, сообщается на сайте правительства РФ.

Арктика (сс) tpsdave

Говоря о реализации проектов в Арктике, Трутнев акцентировал, что в основном проекты реализуются в небольших населённых пунктах.

«В Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов. Большая часть реализуется в малонаселенных районах и требует поддержки в строительстве инфраструктуры.

Так, например, для освоения Баимской рудной зоны необходимо строительство морского терминала и автомобильной дороги. Обеспечение проекта электроэнергией потребует установки плавучей атомной станции. В то же время запуск этого проекта приведет к удвоению бюджета Чукотки.

Системным условием реализации проектов Арктической зоны является развитие Северного морского пути. Северный морской путь позволяет завозить необходимые материалы для строительства проектов, транспортировать сырьё и готовую продукцию, по сути, «сшивает» российский Север.

Правительством ежегодно выделяются средства для устранения отставания от социальной инфраструктуры. В рамках этой программы на Дальнем Востоке мы за четыре года построили и отремонтировали 1,5 тысячи социальных объектов: школ, больниц, детских садов, спортивных площадок. Считаю важным такую же программу создать и для развития российской Арктической зоны. Одной из важнейших задач является создание комфортных условий для жизни людей», — сказал президенту полпред.

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Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев в ходе доклада Владимиру Путину о развитии российской Арктики, предложил рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по северному завозу.