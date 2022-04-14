Якутск, , 06:17 — REGNUM В Якутии руководители образовательных организаций получили официальное письмо с подписью заместителя министра образования республики Владимира Тихонова и просьбой ограничить использование иностранных программ для видеосвязи. Документ опубликовал 14 апреля телеграм-канал газеты «Якутск Вечерний».

Zoom Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Читайте также: В Якутии создадут спецструктуру по обеспечению импортозамещения

Письмо также адресовано начальникам управлений, курирующим сферу образования в муниципальных органах власти. Образовательные учреждения просят заменить иностранные программы, в первую очередь — Zoom, на отечественный аналоги. Можно использовать программы «Сферум», «Звонки Mail. ru», «Видеозвонки VK», «Яндекс. телемост», «Вебинар. ру», а также технологические решения от компаний TrueConf и IVA Tehnologies.

«Необходимо (при наличии возможности) приостановить работы по обновлению иностранного программного обеспечения и программно-аппаратных средств», — также говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Якутии помогут перестраивать логистику и искать замену оборудованию иностранного производства. С этой целью при министерстве внешних связей республики будет создана оперативная группа по импортозамещению.