Тбилиси, 14 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Председатель партии правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о подготовке оппозицией государственного переворота в стране, сообщает 13 апреля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Протесты

По словам Кобахидзе, лидеры оппозиции, несколько журналистов и неправительственных организаций провели 4 или 6 апреля тайную встречу в курортном Бакуриани. Также на этой встрече присутствовал коуч из США.

«Их цель — обострить ситуацию в Грузии параллельно с войной на Украине и устроить государственный переворот. Эти люди были собраны в Бакуриани, они строили революционные планы, как свергнуть правительство, как организовать государственный переворот», — сказал Кобахидзе.

Кобахидзе утверждает, что оппозиционная партия «Лело» работала над стратегией «государственного переворота» вместе с другими представителями оппозиции, поэтому они не собираются сотрудничать с правительством и парламентским большинством в заполнении анкеты для вступления Грузии в ЕС.

Более того, Кобахидзе считает, что в оппозиционном «Едином национальном движении» произошёл раскол по этому вопросу, и некоторые депутаты хотят покинуть парламент.

«У них есть фракция из 30 человек. Около половины из них хотят остаться в парламенте, половина из них хочет покинуть парламент, потому что это указание их лидераМихаила Саакашвили. Таким образом, существует раздробленная фракция. Они, в том числе и радикалы, не решаются на этот шаг, потому что тогда оставшихся 15 придется исключить из партии, и, конечно, они воздерживаются от этого», — сказал Кобахидзе.

Оппозиция подтвердила, что американский коуч действительно присутствовал на семинаре в Бакуриани, который был организован Международным центром ненасильственных конфликтов, а обвинение, прозвучавшее сегодня, назвала просто смехотворным.

«Я не видел, чтобы правительство было свергнуто тренингами. Тот факт, что человек говорит это серьезно, заставляет меня смеяться», — сказал Давид Киркитадзе, член «Единого национального движения».

Гига Бокерия, лидер «Европейской Грузии», подтверждает встречу с американским коучем. По его словам, Питер Аккерман является «агитатором ненасильственного протеста».

«Очень известный человек, известный филантроп и агитатор ненасильственного протеста и поддержки политических диссидентов. Это была очень важная встреча, я рад, что у меня была возможность провести дискуссию с ним и его организацией. Он опубликовал хорошую книгу о ненасильственных протестах в мире и о том, как демократические перемены должны быть достигнуты путем ненасильственных изменений», — сказал Бокерия.

Лидер партии «Гирчи — больше свободы» Зура Джапаридзе подтвердил свое присутствие на семинаре в Боржоми. Он отметил, что грузинское правительство правительство боится оппозицию.

«Если мы сможем избавиться от этого правительства мирным путем, я сторонник любого такого мирного пути», — сказал Джапаридзе.

Напомним, что Питер Аккерман является учеником печального известного идеолога «цветных революций» Джина Шарпа и считается одним из крупных специалистов по свержению неугодных Западу политических режимов.