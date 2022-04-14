Скопье, , 06:37 — REGNUM В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2216 образцов выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом, из них 28 — повторные. Также в стране зарегистрировано 124 случая выздоровления. Об этом 13 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По последним данным, за сутки в стране не скончался ни один пациент с COVID-19, . В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 308 152 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9256, 297 724 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1172 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно увеличиваться.

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