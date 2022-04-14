Пекин, , 06:06 — REGNUM В начале апреля цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит китайское правительство, выросли по сравнению с концом марта, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, за которыми следит правительство, таких как бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 25 выросли в цене за этот период, а 21 зафиксировал снижение цен.

Цены на свиней выросли на 2,5% в начале апреля по сравнению с тем же показателем в конце марта. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе страны.