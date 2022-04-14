Пекин, 14 апреля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В начале апреля цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит китайское правительство, выросли по сравнению с концом марта, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, за которыми следит правительство, таких как бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химикаты, 25 выросли в цене за этот период, а 21 зафиксировал снижение цен.

Цены на свиней выросли на 2,5% в начале апреля по сравнению с тем же показателем в конце марта. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе страны.