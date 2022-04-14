Москва, , 06:00 — REGNUM В четверг, 14 апреля, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +10… +12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Прокат велосипедов. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 15 апреля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер северный, северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13 °C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В пятницу, 15 апреля, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C, дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные дни (16 и 17 апреля) жителей столицы ожидают похолодание и дожди.

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