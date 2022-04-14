Москва, 14 апреля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Уникальный тест с высоким коэффициентом выявления коронавирусной инфекции был зарегистрирован Роспотребнадзором. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT нацелен на выявление сразу двух участков генома коронавируса SARS-CoV-2. Тестовая система была зарегистрирована ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Данная разработка обеспечивает высокую степень выявления инфекции, а также снижает вероятность получения ложноотрицательного результата.

Кроме того, для получения конечного результата понадобится от 20 до 25 минут, вместо полутора часов, которые необходимы специалистам в случае использования классических ПЦР-тестов. Тест позволяет выявлять заразившихся SARS-CoV-2 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, что положительно сказывается на дальнейшем лечении.

Тест может использоваться на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, все компоненты для него производятся ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Это означает, что Россия не зависит от поставок из-за рубежа, а значит, может контролировать процесс производства тест-систем и сохранять доступность тестирования для жителей страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о тестировании на коронавирус после назальной вакцины.