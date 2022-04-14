Краснодар, 14 апреля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Четыре населенных пункта в Краснодарском крае остались частично без водоснабжения из-за аварии, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

(сс) JWPhotowerks Стальные трубы

«Вследствие утечки на трубопроводе диаметром 500 мм на участке Новороссийск — Геленджик частично без холодного водоснабжения остались четыре населенных пункта», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в этих населенных пунктах проживает около 26 тыс. человек, среди них — более 5 тыс. детей. Также без водоснабжения остались 15 объектов социальной инфраструктуры. Уже ведутся восстановительные работы. Ожидается, что вода начнет поступать потребителям уже к 15:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Ульяновской области произошла авария на газопроводе в Мелекесском районе. В результате утечки без газоснабжения оказались две школы, больница и 230 жилых домов.