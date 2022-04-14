Приштина, , 05:52 — REGNUM Министр регионального сотрудничества Израиля Эсави Фрей 13 апреля в рамках визита в Косово провел встречу с министром администрации местной власти Косово Эльбертом Красничи.

Инвалидное кресло

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Фрей от лица Израиля передал косовской благотворительной организации Handikos 93 детских инвалидных кресла.

Напомним, 2022 год в Косово посвящен проблемам инвалидов. 13 апреля завершился первый визит министерской делегации Израиля в Косо с момента признания Косово Израилем 5 сентября 2020 года. Косово, наряду с Чехией и США, открыло посольство в Иерусалиме.

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