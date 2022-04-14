Приштина, 14 апреля 2022, 05:52 — REGNUM Министр регионального сотрудничества Израиля Эсави Фрей 13 апреля в рамках визита в Косово провел встречу с министром администрации местной власти Косово Эльбертом Красничи.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Фрей от лица Израиля передал косовской благотворительной организации Handikos 93 детских инвалидных кресла.
Напомним, 2022 год в Косово посвящен проблемам инвалидов. 13 апреля завершился первый визит министерской делегации Израиля в Косо с момента признания Косово Израилем 5 сентября 2020 года. Косово, наряду с Чехией и США, открыло посольство в Иерусалиме.
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