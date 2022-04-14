Якутск, , 06:07 — REGNUM Появление федерального закона о северном завозе позволит сделать этот процесс эффективнее, особенно в текущей ситуации. Об этом 14 апреля в своём телеграм-канале заявил глава Якутии Айсен Николаев, комментируя поручения президента РФ Владимира Путина.

Северный завоз Belomortrans.ru

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Он назвал диалог на совещании по развитию арктической территории России детальным и содержательным. Для Якутии важны и принятые решения по развитию Северного морского пути, и по принятию федерального закона о северном завозе.

«Рассмотрены не только стратегические задачи, но и оперативные решения, которые важны «здесь и сейчас». Президент четко обозначил: откладывать реализацию проектов в Арктике, несмотря ни на какие санкции, нельзя. Северный завоз – это стратегически важная задача для Якутии. Появление федерального закона позволит сделать процесс эффективнее, особенно в такое непростое время», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, все необходимые товары должны без перебоев поступать в Арктику, заявил 13 апреля президент России Владимир Путин. Он поручил определить единого оператора для северного завоза.