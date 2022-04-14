Тбилиси, , 13:14 — REGNUM Грузинская парламентская оппозиция намерена отправиться в Киев отдельно от главы парламента Шалвы Папуашвили, сообщает 13 апреля грузинский телеканал «Формула».

Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом Facebook. com/EKhoshtaria

Об этом заявила один из лидеров основной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе. По словам Деканоидзе, со стороны правительства были некоторые предложения, но они являлись «алогичными».

Другая оппозиционная партия — «Лело» заявила, что готова отправить своих представителей как в составе официальной делегации парламента, так и в составе отдельной оппозиционной делегации.

«Визит председателя парламента Грузии на Украину должен стать началом безоговорочной демонстрации поддержки Грузии украинскому народу… К сожалению, это происходит после полуторамесячной задержки и наибольшего ущерба, нанесенного международному имиджу страны, который необходимо исправить… Соответственно, наш представитель будет готов принять участие в делегации оппозиционных партий, а также в предстоящем визите спикера на Украину», — говорится в заявлении «Лело».

Напомним, что 13 апреля спикеры грузинского и украинского парламента достигли соглашения о визите грузинской делегации в Киев.