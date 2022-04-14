Вашингтон, 14 апреля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Санкции Соединенных Штатов против России могут усилить рост инфляции в США и создать проблемы для американской Демпартии на выборах в Конгресс, сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Газета отмечает, что российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины, а также антироссийские санкции создали для президента США Джо Байдена проблемы с политической точки зрения. Это происходит на фоне рекордной инфляции в Соединенных Штатах.

«Инфляция, которая уже достигла максимального показателя за 40 лет, продолжает расти», — говорится в статье.

При этом эксперты издания указывают, что рост инфляции начался еще до обострения ситуации вокруг Украины. Пока им не удается определить, в какой степени антироссийские санкции влияют непосредственно на США и мировую экономику. Эксперты не исключают, что жители страны могут перестать тратить лишние деньги, что только ускорит рост инфляции.

Газета указывает, что пока Байден пытается обвинить Россию в росте цен на территории Соединенных Штатов, однако американцы не считают эти доводы убедительными. В связи с этим Демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом США по результатам промежуточных выборов в ноябре 2022 года.