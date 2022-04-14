Саратов, 14 апреля 2022, 05:24 — REGNUM В ходе учений по противовоздушной обороне, завершившихся в Саратовской области, расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» подразделений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) успешно «уничтожили» баллистические ракеты условного противника. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
По замыслу учений, по стратегически важному объекту был нанесён массированный удар баллистическими ракетами условного противника.
В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, BBC News подтвердило принадлежность баллистической ракеты «Точка-У», выпущенной по Краматорску, украинским военным.
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