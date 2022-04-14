Саратов, 14 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. В ходе учений по противовоздушной обороне, завершившихся в Саратовской области, расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» подразделений ПВО Центрального военного округа (ЦВО) успешно «уничтожили» баллистические ракеты условного противника. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРС С-400 «Триумф»

По замыслу учений, по стратегически важному объекту был нанесён массированный удар баллистическими ракетами условного противника.

пресс-служба ЦВО «Расчёты ЗРК произвели захват целей на дальности около 300 километров и уничтожили их электронными пусками ракет. Всего было обнаружено и условно поражено более 20 целей, которые двигались с различной скоростью и на различных высотах».

В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, BBC News подтвердило принадлежность баллистической ракеты «Точка-У», выпущенной по Краматорску, украинским военным.