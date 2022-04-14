Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Ни одна из компаний с иностранным участием, а таких на Сахалине на 1 января 2022 года зарегистрировано 378, не уведомляла официально о своём выходе из проектов, об этом в ходе прямой линии 13 апреля заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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Глава области заверил, что все производства работают в штатном режиме.

Наиболее крупные иностранные компании работают подрядчиками и субподрядчиками нефтегазовых проектов. Даже если они решат выйти из них, то найдутся те, кто заменит их.

«Что касается корпорации ExxonMobil, то мое мнение такое: я сомневаюсь, что она захочет продавать свою долю, но даже если захочет, то уверен, ее обязательно купят не менее достойные партнеры, которые сохранят все взятые социальные обязательства», — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Колумбия готова частично заместить странам Запада поставки энергоносителей из России. Об этом президент Колумбии Иван Дуке 13 апреля заявил в интервью телекомпании CNN.