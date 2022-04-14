Владивосток, , 05:22 — REGNUM Власти Приморья в условиях внешних санкций приняли 36 дополнительных мер поддержки бизнеса — компенсация коммунальных платежей кинотеатрам, субсидии на поддержку аграриев, туристической отрасли и другие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Отмечается, что ранее региональное правительство сформировало план поддержки экономики. В него вошло более 100 налоговых и неналоговых мер поддержки по 17 отраслям. Из них в марте внедрили 24 меры.

На реализацию новых 36 мер поддержки выделено около 1 млрд рублей.

Инициатива согласована губернатором. В ближайшие дни правительство края направит законопроекты на рассмотрение в Законодательное собрание.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сегодняшних условиях именно от регионов будет главным образом зависеть эффективность социальной политики.