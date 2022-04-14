Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Возможность визита в Киев представителя США, включая госсекретаря Энтони Блинкена или главу Пентагона Ллойда Остина для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским рассматривает администрация Белого дома. Об этом 13 апреля сообщило издание Politico.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что окончательное решение по вопросу о визите на Украину ещё не принято. В качестве возможных кандидатур для визита в Киев рассматриваются также президент США Джозеф Байден и вице-президент США Камала Харрис. Однако самым вероятным сценарием является тот, при котором на встречу с украинским лидером отправится глава минобороны страны, либо глава внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что цель визита — демонстрация поддержки Украине. Он не будет анонсироваться, исходя из соображений безопасности. Сроки возможного визита не называются, сама идея данной поездки остаётся под вопросом, она может вообще не состояться из-за изменчивости характера боевых действий на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае указали на «позорную» роль США в ситуации на Украине.

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