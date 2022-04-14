Богота, 14 апреля 2022, 04:56 — REGNUM Колумбия готова частично заместить странам Запада поставки энергоносителей из России, попавшие под санкции из-за военной спецоперации на Украине. Об этом президент Колумбии Иван Дуке 13 апреля заявил в интервью телекомпании CNN.
По его словам, страны Северной Америки и Европы убедились, что более они уже не могут полагаться на поставки энергоносителей из России.
Дуке подчеркнул, что его страна в состоянии немедленно увеличить добычу угля, запасы которого в Колумбии являются крупнейшими в мире, и нарастить его поставки в Германию. Также возможно наращивание добычи нефти и газа.
По мнению экспертов ИА REGNUM, замена российских поставщиков угля какими-то иными аукнется экономике Германии ростом цен на электричество.
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