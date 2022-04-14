Богота, , 04:56 — REGNUM Колумбия готова частично заместить странам Запада поставки энергоносителей из России, попавшие под санкции из-за военной спецоперации на Украине. Об этом президент Колумбии Иван Дуке 13 апреля заявил в интервью телекомпании CNN.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, страны Северной Америки и Европы убедились, что более они уже не могут полагаться на поставки энергоносителей из России.

Иван Дуке «Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да».

Дуке подчеркнул, что его страна в состоянии немедленно увеличить добычу угля, запасы которого в Колумбии являются крупнейшими в мире, и нарастить его поставки в Германию. Также возможно наращивание добычи нефти и газа.

«Мы обладаем одним из самых больших запасов (угля) в мире, и мы не используем его».

По мнению экспертов ИА REGNUM, замена российских поставщиков угля какими-то иными аукнется экономике Германии ростом цен на электричество.

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