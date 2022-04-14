Биробиджан, 14 апреля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. В Биробиджане 14 апреля ищут взрывные устройства в учреждениях среднего и дошкольного образования. Работников и детей эвакуировали, сообщил в своём телеграм-канале глава города Максим Семёнов.

Megalesius Эвакуация

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Сообщения поступили на электронную почту школ и детских садов. По возможности дошкольников отправили в расположенные рядом с детсадами административные здания.

«На место выехали взрывотехники и кинологи, которые обследуют учреждения. Школы и детские сады заработают после того, как руководители получат акты обследования», — написал Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее «минирование» в школах Биробиджана было 8 февраля.