Москва, , 04:56 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев в ходе доклада Владимиру Путину о развитии российской Арктики, предложил рассмотреть возможность субсидирования процентной ставки по северному завозу, сообщается на сайте правительства РФ.

Арктика Christopher Michel

По словам Трутнева, важнейшим вопросом остаётся развитие внутренних перевозок. В этой связи в августе 2022 года запустят регулярную каботажную линию между Санкт-Петербургом и Владивостоком.

«Рейсы будет выполнять лихтеровоз «Севморпуть». Это позволит снизить стоимость перевозки грузов, необходимых для инвестиционных проектов, а также поможет в обеспечении северного завоза.

Северный завоз обеспечивает жителей 25 северных субъектов страны продуктами, товарами первой необходимости, лекарствами, строительными материалами. Ежегодный объём перевозок по Северному морскому пути только в рамках северного завоза составляет более 3 млн тонн.

Стоимость перевозки оказывает существенное влияние на формирование конечной цены товаров первой необходимости, медикаментов, продуктов, а значит, и на уровень жизни людей в Арктике. Поскольку северный завоз осуществляется за счёт кредитных ресурсов, рост их стоимости может вызвать значительное увеличение цены продуктов, медикаментов, строительных материалов.

Если Вы поддержите, готовы оперативно подготовить предложения по субсидированию процентной ставки по северному завозу», — обратился к Владимиру Путину Юрий Трутнев.

Читайте также: Россия всем предложит совместную работу в Арктике — Путин

Как сообщало ИА REGNUM, так называемые внерегиональные государства и объединения следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике, всем в этом регионе хватит работы, сказал президент Владимир Путин 13 апреля на совещании по развитию арктических регионов.