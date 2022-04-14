Пекин, 14 апреля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. По состоянию на 16:00 по пекинскому времени 13 апреля почти 3,44 млн человек старше 60 лет в Пекине, или 80% пожилого населения города, были вакцинированы против COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Прививка. Цитата из к/ф «Кавказская пленница»

По данным Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний, более 2,46 млн пожилых людей получили бустерные прививки. В городе было введено более 60,76 млн доз вакцины против коронавируса, и в настоящее время вакцинировано более 23 млн человек. По данным центра, из них более 15,4 млн получили бустерные прививки.

По словам центра, ревакцинациям может значительно повысить уровень антител и помочь предотвратить инфекцию, особенно снижая риск тяжелых заболеваний и смерти.

Пожилые люди особенно уязвимы, многие из них страдают от хронических сопутствующих заболеваний, сказал эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин.