Якутск, 14 апреля 2022, 04:41 — REGNUM На оптовый рынок вышел бренд спортивной одежды из Якутии «Life is». Санкционное давление не только добавило предпринимателю заказов, но и помогло переориентироваться на закупку тканей у отечественного производителя, сообщило Yakutia-Daily. ru.
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По её словам, когда курс доллара начал меняться, она перестала закупать ткани в Турции и нашла аналогичные по качеству материалы российского производства.
Как сообщало ИА REGNUM, импортные материалы успешно заменила отечественными также обувная фабрика «Росток» в Биробиджане. На предприятии запаслись сырьём и разрабатывают новую коллекцию обуви.