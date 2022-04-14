Якутск, , 04:41 — REGNUM На оптовый рынок вышел бренд спортивной одежды из Якутии «Life is». Санкционное давление не только добавило предпринимателю заказов, но и помогло переориентироваться на закупку тканей у отечественного производителя, сообщило Yakutia-Daily. ru.

Коллекция одежды НП МОТ «Золотое Кольцо»

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«Мой бренд полностью производится в Якутии, шьют наши местные швеи и я. Дело по пошиву одежды начала год назад собственными силами, потом начала привлекать работников. Сейчас появились заказы на оптовые поставки», — рассказала предприниматель Татьяна Бугаева.

По её словам, когда курс доллара начал меняться, она перестала закупать ткани в Турции и нашла аналогичные по качеству материалы российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, импортные материалы успешно заменила отечественными также обувная фабрика «Росток» в Биробиджане. На предприятии запаслись сырьём и разрабатывают новую коллекцию обуви.