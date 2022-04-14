Сеул, 14 апреля, 2022, 04:36 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 148 443 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

По его данным, всего 35 зараженных приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что этот показатель является самым низким с начала марта. Центр указывает, что заболеваемость COVID-19 с 17 марта продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло15 979 061. Также за минувшие сутки в стране скончались 318 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 20 352 человека.