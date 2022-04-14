Пекин, , 04:34 — REGNUM Китай приложит все усилия для обеспечения весеннего земледелия и поставок сельскохозяйственной продукции на фоне возобновления случаев заболевания COVID-19 внутри страны, заявило Министерство сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, передает 13 апреля агентство Синьхуа.

Сельскохозяйственные департаменты на всех уровнях продвигают весеннее земледелие и обеспечивают сельскохозяйственные поставки, а производство овощей, а также мяса, яиц и молока увеличилось и является достаточным для удовлетворения потребительского спроса, согласно данным совещания, проведенного министерством 12 апреля.

Участники совещания призвали к активизации усилий по борьбе с вредителями и болезнями при весеннем земледелии, обеспечивая при этом поставку запчастей для сельскохозяйственной техники и бесперебойную транспортировку сельскохозяйственной продукции. Следует также усилить координацию между ведомствами и принять дифференцированные меры по предотвращению пандемии и борьбе с ней.