Москва, , 04:37 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев 13 апреля выступил с докладом на совещании у Владимира Путина по вопросам развития Арктической зоны, стенограмма опубликована на официальном портале правительства России.

Арктика Noel_Bauza

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«Используя опыт Дальнего Востока, мы сделали систему преференций в Арктике дифференцированной по четырём видам экономической деятельности. Как результат, прирост новых проектов в Арктической зоне на 20–25 процентов превышает дальневосточные показатели. Сегодня в Арктике с господдержкой реализуется более 460 проектов. Объём инвестиций по соглашениям превышает 1,3 триллиона рублей. В результате их реализации будет создано 30 тысяч рабочих мест.

К 2030 году количество проектов, реализующихся с государственной поддержкой, составит не менее 1300, объём фактически осуществлённых частных инвестиций – не менее 730 миллиардов рублей, объём планируемых инвестиций по соглашениям – почти пять триллионов. Будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата в Арктической зоне возрастёт до 159 тысяч рублей», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности России, заявил 13 апреля Владимир Путин.