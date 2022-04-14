Пекин, 14 апреля, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Китай завершил строительство более 250 водородных заправочных станций, что составляет около 40% от общего мирового объема, в рамках развития водородной энергетики для борьбы с изменением климата, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

Страна также разрабатывает проекты по производству водорода из возобновляемых источников энергии и снижению затрат на электролиз воды, в то время как она также продолжает изучать возможности хранения и транспортировки газа, сказал сотрудник Национального энергетического управления Китая Лю Яфан.

Водородная энергия используется для заправки транспортных средств, особенно автобусов и большегрузных грузовиков. Более 6000 транспортных средств на дорогах оснащены водородными топливными элементами, что составляет 12% от общего мирового объема, добавил Лю. В конце марта Китай опубликовал план развития водородной энергетики на период 2021–2035 годов.